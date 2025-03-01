Manisa Basket - Mersin Spor: 105-100

BASKETBOL Süper Ligi 19'uncu haftasında Manisa Basket, sahasında Mersin Spor’u normal süresi 91-91 biten maçta uzatmada mağlup etmeyi başardı: 105-100. Muradiye Spor Salonu'nda baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 26-23, ilk devresi 45-47, üçüncü periyodu 68-71 sonuçlandı. Dördüncü periyotta Manisa Basket 91-88 öndeyken konuk ekipten Cobbs'un bitime 25 saniye kala attığı üçlükle normal süre 91-91 tamamlandı. Uzatma bölümünde Yunus, Chiozza, White ve Besson'la çok kritik isabetler bulan Manisa Basket, salondan 105-100 galip ayrıldı. Ligde 6 galibiyete ulaşarak nefes alan Manisa ekibinde Besson 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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