Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket - Mersin Spor: 105-100

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Emin Moğul Koç, Özlem Yalman, Orhan Çağrı HekimoğluMANİSA BASKET: Chiozza 11, Acuil 24, Buğra 4, Besson 27, Thomas 5, Mehmet, Apaydin 3, Cengizhan, White Jr 18, Mustafa, Yunus 13MERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 23, Pineiro 11, Emre 3, Cruz 17, Efianavı 20, Kartal, Anıl, Deniz 6, Rafi, Canberk 7, Tevfik1'İNCİ PERİYOT: 26-23İLK YARI: 45-473'ÜNCÜ PERİYOT: 68-71NORMAL SÜRE: 91-91BASKETBOL Süper Ligi 19'uncu haftasında Manisa Basket, sahasında Mersin Spor'u normal süresi 91-91 biten maçta uzatmada mağlup etmeyi başardı: 105-100.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket - Mersin Spor: 105-100
        ABONE OL

        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Emin Moğul Koç, Özlem Yalman, Orhan Çağrı Hekimoğlu

        MANİSA BASKET: Chiozza 11, Acuil 24, Buğra 4, Besson 27, Thomas 5, Mehmet, Apaydin 3, Cengizhan, White Jr 18, Mustafa, Yunus 13

        MERSİN SPOR: Olaseni 13, Cobbs 23, Pineiro 11, Emre 3, Cruz 17, Efianavı 20, Kartal, Anıl, Deniz 6, Rafi, Canberk 7, Tevfik

        1'İNCİ PERİYOT: 26-23

        İLK YARI: 45-47

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-71

        NORMAL SÜRE: 91-91

        BASKETBOL Süper Ligi 19'uncu haftasında Manisa Basket, sahasında Mersin Spor’u normal süresi 91-91 biten maçta uzatmada mağlup etmeyi başardı: 105-100. Muradiye Spor Salonu'nda baştan sona çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 26-23, ilk devresi 45-47, üçüncü periyodu 68-71 sonuçlandı. Dördüncü periyotta Manisa Basket 91-88 öndeyken konuk ekipten Cobbs'un bitime 25 saniye kala attığı üçlükle normal süre 91-91 tamamlandı. Uzatma bölümünde Yunus, Chiozza, White ve Besson'la çok kritik isabetler bulan Manisa Basket, salondan 105-100 galip ayrıldı. Ligde 6 galibiyete ulaşarak nefes alan Manisa ekibinde Besson 27 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da tehlike çanları
        Manisa FK'da tehlike çanları
        Somaspor'un konuğu Derincespor
        Somaspor'un konuğu Derincespor
        Manisa'daki 'kan davası' cinayetinde 1 tutuklama
        Manisa'daki 'kan davası' cinayetinde 1 tutuklama
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kula Belediye Başkanı Dönmez, görevine iade edildi
        Kula Belediye Başkanı Dönmez, görevine iade edildi
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı