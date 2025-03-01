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        Manisa FK'da tehlike çanları

        1'inci Lig'de bu sezon istikrarı mumla arayan Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Süper Lig yarışındaki Gençlerbirliği önünde de dağıldı ve kendisini düşme hattında buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:25
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        Manisa FK'da tehlike çanları
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        1'inci Lig'de bu sezon istikrarı mumla arayan Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Süper Lig yarışındaki Gençlerbirliği önünde de dağıldı ve kendisini düşme hattında buldu. Rakibine Ankara'da 3-0 yenilerek son 5 maçta umut tüketen Yeni Malatyaspor galibiyeti haricinde 4'üncü yenilgisini alan Manisa FK, 33 puanla düşme hattına geriledi. Maçta teknik heyetin raporuyla kadro dışı bırakılan Fofana ve Kaan'dan da yararlanamayan siyah-beyazlılar, son 11 maça korkulu rüya görerek girdi.

        Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maçın ardından, "Puan almaya geldiğimiz, çıkış yapmaya geldiğimiz müsabakanın hemen başında yediğimiz gollerle çok kolay teslim olduğumuz bir maç oldu. Üzgünüz, beklendiğimiz gibi oynanmadı. Özellikle maçın başında rakip takımın en önemli özelliği olan kendi bu hücumlarında hızlı olmalarına karşı durmadık. Kötü bir mağlubiyet aldık, toparlanmaya çalışacağız. Ligde çok dar bir takvimle maçlar oynanıyor. Salı günü sahamızda Iğdır FK kulübü ile maçımız var. Bir sonraki maça hazırlanıp bir an önce toparlanmaya çalışacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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