Sarıgöl'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Borahan Çolak (26) idaresindeki 42 YE 527 plakalı tır, Denizli-Sarıgöl kara yolu Dindarlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

