Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları C.K'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada 14 gram sentetik uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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