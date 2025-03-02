Manisa'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
H.B. (33) idaresindeki 45 AOV 305 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan kara yolundaki Dadağlı Kavşağı'nda, M.B'nin (76) kullandığı 45 AGJ 037 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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