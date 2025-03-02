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        Manisa'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:56
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        Manisa'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        H.B. (33) idaresindeki 45 AOV 305 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan kara yolundaki Dadağlı Kavşağı'nda, M.B'nin (76) kullandığı 45 AGJ 037 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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