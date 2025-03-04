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        4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

        KAZAKAMERADAManisa'nın Turgutlu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:45
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        4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)
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        KAZAKAMERADA

        Manisa'nın Turgutlu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın kavşakta bekleyen araçlara arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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