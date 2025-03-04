4 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

Manisa'nın Turgutlu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme trafik kazasının bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın kavşakta bekleyen araçlara arkadan çarptığı anlar yer alıyor.

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