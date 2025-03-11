Manisa Basket Avrupa'da son kozunu oynuyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde dün iç sahada güçlü rakibi Anadolu Efes'e 83-72 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Manisa Basket, yarın Avrupa'da 3'te 0 çekerek çeyrek final şansını çok azalttığı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Rytas Vilnius'u konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. İddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka şansı olmayan Manisa Basket grupta 2 galibiyeti olan rakibine geçen hafta Litvanya'da 98-74 yenilmişti.

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