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        Manisa'da motosikletle çarpışan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

        MANİSA'nın Soma ilçesinde, karşı yönden gelen motosikletle çarpışan otomobil, bir evin bahçesine uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:40
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        Manisa'da motosikletle çarpışan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
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        MANİSA'nın Soma ilçesinde, karşı yönden gelen motosikletle çarpışan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Emrah Kadiroğlu (26) hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Volkan Bostancı (26) ile motosiklet sürücüsü Berkan Muyan (20) ise yaralandı.

        Kaza, dün, saat 23.00 sıralarında İnönü Mahallesi, Çetin Görgü Caddesi'nde meydana geldi. Soma Tren İstasyonu'nda Çevre Yolu yönüne giden Emrah Kadiroğlu idaresindeki 45 V 621 plakalı otomobil, karşıdan gelen Berkan Muyan idaresindeki 45 ARA 158 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet ikiye bölünürken, otomobil bir evin bahçesine uçarak ters döndü. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüsü Emrah Kadiroğlu ile yanındaki arkadaşı Volkan Bostancı’yı çıkardı. Motosiklet sürücüsü Berkan Muyan da yola fırlayarak yaralandı. 3 yaralı, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Kadiroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü Muyan'ın da durumunu ağır olduğu bildirildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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