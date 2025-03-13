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        Manisa Basket'in Avrupa'da şansı sürüyor

        BASKETBOLŞampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda ilk 3 maçını kaybettikten sonra Rytas Vilnius'u evinde 98-75 mağlup eden temsilcimiz Manisa Basket, Avrupa'da çeyrek final şansını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:35
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        Manisa Basket'in Avrupa'da şansı sürüyor
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        BASKETBOLŞampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda ilk 3 maçını kaybettikten sonra Rytas Vilnius'u evinde 98-75 mağlup eden temsilcimiz Manisa Basket, Avrupa'da çeyrek final şansını sürdürdü. Litvanya temsilcisini White'ın 25 sayı, Besson'ın 22 sayı, 8 ribaund, Acuil'in 20 sayı, 13 ribaund, Chiozza'nın 14 sayı, 11 asistlik performansıyla yıkan Manisa, son 2 maç öncesi umudunu korudu. İlk maçı 24 farkla kaybeden Manisa Basket, rövanşı 23 sayıyla kazanıp olası puan eşitliğinde ikili averajı ise rakibinde bıraktı. Grupta Unicaja Malaga'nın 4 maçta 3 galibiyeti, Rytas ve Galatasaray'ın 2'şer, Manisa Basket'in ise 1 galibiyeti bulunuyor.

        Temsilcimiz son iki grup maçını 18 Mart'ta evinde lider Malaga, 25 Mart'ta İstanbul'da Galatasaray'la oynayıp Avrupa'da son 8'e kalmaya çalışacak. Manisa Basket'in Litvanyalı Antrenörü Kazys Maksvytis, maçın ardından, "Bizim için çok iyi bir maç oldu. Pazartesi günü de ligde iyi bir maç oynamıştık. Eksik oyuncularımız olmasına rağmen büyük bir enerjiyle ve kazanma isteğiyle oynadık. Yaptıklarımızdan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Maçtan önce bir hedef belirlemiştik. Maçın sonuna kadar bunu denedik. 24 sayı farkla kazanmak istedik çünkü ilk maçta 24 sayı farkla kaybetmiştik. İkili averajı almak istedik ama olmadı. Takımımın verdiği tepki ve bugünkü oyunumuz beni çok mutlu etti. Takımımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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