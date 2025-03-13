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        Ters oturduğu salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        MANİSA'da, çocuk parkında ters oturduğu salıncakta sıkışan 7 yaşındaki Şafak K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 19:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 19:15
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        Ters oturduğu salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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        MANİSA’da, çocuk parkında ters oturduğu salıncakta sıkışan 7 yaşındaki Şafak K.Ç., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Ayni Ali Mahallesi'ndeki Ahmet Yurdaşan Parkı'nda meydana geldi. Anne- bebek salıncağının bebek bölümüne ters oturan 7 yaşındaki Şafak K.Ç., burada sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği operasyonda, salıncak kesilerek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Şafak K.Ç., kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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