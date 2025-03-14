Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket lidere konuk

        BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetten sonra evinde Anadolu Efes'e yenilerek düşme hattıyla bağlarını koparamayan Manisa Basket yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket lidere konuk
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetten sonra evinde Anadolu Efes'e yenilerek düşme hattıyla bağlarını koparamayan Manisa Basket yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Euroleague'de de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ligde bu sezon çıktığı 20 maçın 19'unu kazandı. Manisa Basket ise 6 galibiyetle düşme hattının 1 galibiyet üzerinde bulunuyor. Manisa temsilcisi hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Rytas Vilnius'u 98-75 yenerek Avrupa'da çeyrek final şansını sürdürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!

        Benzer Haberler

        Manisa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyona, otomobil çarptı: 1 ö...
        Manisa'da arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyona, otomobil çarptı: 1 ö...
        Manisa'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını...
        Manisa'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını...
        Ters oturduğu salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Ters oturduğu salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa Basket'in Avrupa'da şansı sürüyor
        Manisa Basket'in Avrupa'da şansı sürüyor
        Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
        Gediz Ovası çiçeklerle renklendi