Manisa Basket lidere konuk

BASKETBOL Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetten sonra evinde Anadolu Efes'e yenilerek düşme hattıyla bağlarını koparamayan Manisa Basket yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Euroleague'de de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ligde bu sezon çıktığı 20 maçın 19'unu kazandı. Manisa Basket ise 6 galibiyetle düşme hattının 1 galibiyet üzerinde bulunuyor. Manisa temsilcisi hafta içinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Rytas Vilnius'u 98-75 yenerek Avrupa'da çeyrek final şansını sürdürmüştü.

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