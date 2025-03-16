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        Somaspor - Vanspor: 1-2

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta Somaspor evinde Vanspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 16.03.2025 - 16:23
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        Somaspor - Vanspor: 1-2
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta Somaspor evinde Vanspor'a 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

        Soma Atatürk Stadı'nda konuk Vanspor henüz 6'ncı dakikada Okan Eken'in golüyle üstünlüğü yakaladı. Somaspor'da Kenan Fakılı 41'inci dakikada penaltıdan skoru eşitledi. Vanspor'da 85'inci dakikada kazanılan penaltıyı da gole çeviren Okan Eken, takımına galibiyeti getirdi. Grupta 7 maçlık 3 puan hasretine geçen hafta düşme hattındaki Nazillispor deplasmanında son veren Soma, galibiyetleri seri haline getiremeyip 29 puanda kaldı. Play-Off hattındaki Van ise puanını 48 yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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