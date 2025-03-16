Somaspor - Vanspor: 1-2

Soma Atatürk Stadı'nda konuk Vanspor henüz 6'ncı dakikada Okan Eken'in golüyle üstünlüğü yakaladı. Somaspor'da Kenan Fakılı 41'inci dakikada penaltıdan skoru eşitledi. Vanspor'da 85'inci dakikada kazanılan penaltıyı da gole çeviren Okan Eken, takımına galibiyeti getirdi. Grupta 7 maçlık 3 puan hasretine geçen hafta düşme hattındaki Nazillispor deplasmanında son veren Soma, galibiyetleri seri haline getiremeyip 29 puanda kaldı. Play-Off hattındaki Van ise puanını 48 yaptı.

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