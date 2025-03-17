Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Basket ya tamam ya devam

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Manisa Basket yarın Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Basket ya tamam ya devam
        ABONE OL

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Manisa Basket yarın Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Manisa temsilcisi ligin son şampiyonu İspanyol rakibi Unicaja Malaga'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Avrupa arenasında son 16 etabına ilk 3 maçını kaybederek başlayan Manisa Basket geçen hafta yine evinde Rytas Vilnuis'u yenerek çeyrek final iddiasını sürdürmüştü. Malaga ise grupta 4 maçta 3 galibiyetle lider durumda yer alıyor. Manisa Basket rakibine İspanya'daki ilk sınavda 91-73 yenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Manisa'daki Beydeğirmeni Barajı su tutmaya başladı
        Manisa'daki Beydeğirmeni Barajı su tutmaya başladı
        Manisa'da 1 hektar orman yandı
        Manisa'da 1 hektar orman yandı
        Somaspor - Vanspor: 1-2
        Somaspor - Vanspor: 1-2
        Manisa FK umut dolu
        Manisa FK umut dolu
        Manisa Basket salladı yıkamadı
        Manisa Basket salladı yıkamadı
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa Demirci'yi ziyaret etti
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa Demirci'yi ziyaret etti