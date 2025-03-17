Manisa Basket ya tamam ya devam

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Manisa Basket yarın Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Manisa temsilcisi ligin son şampiyonu İspanyol rakibi Unicaja Malaga'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Avrupa arenasında son 16 etabına ilk 3 maçını kaybederek başlayan Manisa Basket geçen hafta yine evinde Rytas Vilnuis'u yenerek çeyrek final iddiasını sürdürmüştü. Malaga ise grupta 4 maçta 3 galibiyetle lider durumda yer alıyor. Manisa Basket rakibine İspanya'daki ilk sınavda 91-73 yenilmişti.

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