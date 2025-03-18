Taksiciye bıçaklı gasp girişimi sanığının madde bağımlılığı tedavisine ilişkin dosyası beklenecek

MANİSA'da taksisine bindiği Hakan Paktan'a (49) bıçakla gasp girişiminde bulunan Emirhan Ünlüer'in (18) tutuklu yargılandığı dava, daha önce istenen Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gördüğü madde bağımlılığı tedavisine ilişkin dosyanın beklenmesine karar verilerek ertelendi.

Şehzadeler ilçesinde gece yarısı sıralarında taksi durağına gelen Emirhan Ünlüer, Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı araca bindi. Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ünlüer'e ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ünlüer, pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ünlüer, belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan Paktan, bir süre takside Ünlüer ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ünlüer ise kaçtı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ünlüer, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol elinden yaralanan Hakan Paktan ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ünlüer hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, Emirhan Ünlüer'i yeniden gözaltına aldı. Ünlüer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Ünlüer hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ünlüer, bugün Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savunmasını yapan Emirhan Ünlüer, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Emirhan Ünlüer'in daha önce istenen Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gördüğü madde bağımlılığı tedavisine ilişkin dosyanın henüz mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.