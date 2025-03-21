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        Somaspor deplasmanda

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Özgür Bayer yönetiminde çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Somaspor yarın Elazığspor deplasmanında terleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:10
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        Somaspor deplasmanda
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Özgür Bayer yönetiminde çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Somaspor yarın Elazığspor deplasmanında terleyecek. Elazığ Stadyumu'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Grupta iddiasız alt sıralarda kalan Somaspor'un 29 puanı, Play-Off hattındaki Elazığspor'un ise 51 puanı var. Soma, bu mücadelenin ardından 26 Mart Çarşamba günü yine Play-Off potasındaki Menemen Futbol Kulübü'yle evinde karşılaşacak.

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