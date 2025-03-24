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        Manisa Basket son Avrupa sınavında

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce yitiren Manisa Basket, yarın sezonun son Avrupa sınavında Türk derbisinde Galatasaray'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:25 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:30
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        Manisa Basket son Avrupa sınavında
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda çeyrek final şansını daha önce yitiren Manisa Basket, yarın sezonun son Avrupa sınavında Türk derbisinde Galatasaray'a konuk olacak. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Grupta prestij sınavı veren Manisa Basket 5 maçta 1 galibiyet alırken, 3 galibiyeti bulunan ikinci sıradaki Galatasaray ise adını çeyrek finale yazdırma hedefiyle parkeye çıkacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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