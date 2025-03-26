7 Eylül Turgutlu 1984 - Denizlispor: 1-1

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki Ege ekibi 7 Eylül Turgutlu 1984 ve Denizlispor'un maçında kazanan çıkmadı. Ev sahibi Turgutlu takımı maça hızlı başladı ve 3'üncü dakikada Üstün Bilgi'nin golüyle öne geçti: 1-0. Denizlispor 44'üncü dakikada Mehmet Ali ile beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki ekip hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla 7 Eylül Turgutlu 12, Denizlispor da 17 puana yükselse de düşme hattından kurtulamadı.