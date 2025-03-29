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        Manisa FK devamını getiremedi

        1'İNCİ Lig'de milli aradan önce evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, dün Erzurumspor FK'ya deplasmanda 1-0 yenilerek seri başlatamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:15
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        Manisa FK devamını getiremedi
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        1'İNCİ Lig'de milli aradan önce evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Manisa Futbol Kulübü, dün Erzurumspor FK'ya deplasmanda 1-0 yenilerek seri başlatamadı. Müsabakanın 42'nci dakikasında Cissokho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manisa FK, puan için 84'üncü dakikaya kadar dirense de Mustafa Yumlu'nun golüne engel olamadı. Manisa FK teknik direktörü Taner Taşkın, maçın büyük bölümünü 10 kişi götürdüklerini ifade ederek, "Buraya puan veya puanlar almak için gelmiştik. Erzurumspor maça baskılı başladı ama ilk 10 dakikadan sonra bu baskıyı kırıp istediğimiz oyunu sergilemeye başladık. Topu yere indirdik ve ataklar bulduk. Hesapta olmayan bir kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldık. Kırmızı kart bütün oyun planımızı bozdu. Eksik oynamanın verdiği dezavantajı yaşadık ama golün geldiği dakikaya kadar savunma anlamında güzel mücadele ettik. Önümüzde Keçiörengücü maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Ligde daha oynanmamış 7 maçımız var. Şu an düşme potasındayız ama buradan çıkabilecek güce sahibiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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