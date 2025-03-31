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        Manisa FK'nın kozu evi olacak

        1'inciLig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 kaybedip 37 puanla düşme hattında kalan Manisa FK, evinde üst üste oynayacağı Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif maçlarına odaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:12 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:15
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        Manisa FK'nın kozu evi olacak
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        1'inciLig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor'a 1-0 kaybedip 37 puanla düşme hattında kalan Manisa FK, evinde üst üste oynayacağı Ankara Keçiörengücü ve Amed Sportif maçlarına odaklandı. Teknik direktör Taner Taşkın, özellikle sahalarında puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. Kümede kalmak için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Taşkın, "Üst üste iki maçımızı taraftarımızın desteğini alarak oynayacağız. Bu avantajımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Bu periyottan çıkaracağımız galibiyetler bizi önemli ölçüde rahatlatacak. Evimizde 6 puan duruyor, bunu rakiplerimize veremeyiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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