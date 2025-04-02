7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif - Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-0

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında son sıradan bir türlü kurtulamayan 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u tek golle yenip 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Turgutlu Yeni Şehir Stadı'ndaki erteleme karşılaşmasının tek golünü 45+3'üncü dakikada Furkan kaydetti. Konuk takımda 48'inci dakikada Koray, ev sahibinde ise 70'inci dakikada Osman kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Bu skorla puanını 15 yapan Turgutlu ekibi bitime 4 maç kala son sıradan kurtulamasa da kurtuluş umutlarını az da olsa korudu. Turgutlu'nun düşme potasının hemen üzerindeki Büyükçekmece Tepecikspor'la arasında 5 puan fark kaldı.