Turgutlu erken pes etmedi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme sınırındaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 yenerek lige erken havlu atmadı. Grupta 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Turgutlu ekibi yine de 15 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Ligin son 4 maçı öncesi Turgutlu'nun düşme potasının hemen üzerindeki Büyükçekmece Tepecik Spor'la arasında 5 puan fark bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.