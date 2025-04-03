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        Turgutlu erken pes etmedi

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme sınırındaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 yenerek lige erken havlu atmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:39 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:40
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        Turgutlu erken pes etmedi
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme sınırındaki 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 yenerek lige erken havlu atmadı. Grupta 8 maçlık galibiyet hasretine son veren Turgutlu ekibi yine de 15 puanla düşme hattında son sıradan kurtulamadı. Ligin son 4 maçı öncesi Turgutlu'nun düşme potasının hemen üzerindeki Büyükçekmece Tepecik Spor'la arasında 5 puan fark bulunuyor.

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