Manisa FK'nın rakibi Ankara Keçiörengücü

Ev sahibi Manisa FK'da kırmızı kart cezalısı orta saha Mamadou Cissokho ile sarı kart cezalısı savunma oyuncusu Bartu Göçmen forma giyemeyecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Bizim adımıza her karşılaşma final. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp düşme potasından kurtulmayı hedefliyoruz. Bütün Manisa'yı desteğe bekliyoruz" dedi. Manisa ekibi ligde salı günü de Amed Sportif'i ağırlayacak.

1'inciLig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 kaybedip bitime 7 maç kala 37 puanla düşme potasından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü yarın 32'nci hafta müsabakasında evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

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