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        Doktor çiftin kitap geliri ile toprakla buluşturdukları fidanlar boylarını aştı

        MANİSA'daGenel Cerrahi Uzmanı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:35
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        Doktor çiftin kitap geliri ile toprakla buluşturdukları fidanlar boylarını aştı
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        MANİSA'daGenel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant'ın yazdığı, Patoloji Uzmanı eşi Dr. Olcay Ak Nalbant'ın editörlüğünü yaptığı kitabın geliri, Ege Orman Vakfı'na bağışlandı. Satışı yapılan 775 kitap karşılığında 775 fidan dikilirken, doktor çift 4 yıl sonra ziyaret ettikleri korulukta boylarını aşan fidanları görmenin mutluluğunu yaşadı.

        Manisa'da 26 yıldır hekimlik yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erdem Nalbant, 2018 yılında hazırladığı ve Patoloji Uzmanı eşi Dr. Olcay Ak Nalbant'ın editörlüğüyle yayımlanan 'Hekimlik ve Avcılık' adlı kitabının gelirini 4 yıl önce Ege Orman Vakfı'na bağışladı. Satışı yapılan 775 kitap karşılığı kırsal Kalemli Mahallesi'ndeki ormana 775 çam fidanı dikimi yapıldı. 4 yıl sonra koruluğu ziyaret eden çift, Ege Orman Vakfı Orman Mühendisi Özer Küçük'ten fidanlar hakkında detaylı bilgi aldı. Yanlarında getirdikleri çapalar ile fidanların bakımını da yapan doktor çift, boylarını aşan fidanları görmenin mutluluğunu yaşadı.

        'HER BİR KİTABIM, BİR FİDANA DÖNÜŞTÜ'

        Dr. Erdem Nalbant, "Bundan 5 yıl önce 'Hekimlik ve Avcılık' isimli kitap yazdım. Kitabın gelirini Ege Orman Vakfı'na bağışladım. Okurlarımla birlikte her bir kitabım, bir fidana dönüştü. Bundan 4 yıl önce, bu bölgede orman mühendisi arkadaşlarımızla birlikte çam fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün onları görmeye geldik. Aradan geçen 4 yılda hangi aşamada olduğunu gördük. Eşimle birlikte mesleğimiz gereği insan hayatına dokunan insanlarız. Burada da aynı şekilde, doğaya ve canlılara hayat vermek için bunu gerçekleştirdik. Genel cerrahi uzmanıyım. Sıkıntılı bir ameliyattan sonra nasıl insanları hayata döndürdüğümüzde, kendimizi iyi hissediyorsak, bugün de 4 yıl sonra fidanların bu kadar büyüdüğünü görmek beni aynı şekilde mutlu etti. O zaman bu fidanların dikimini eşim, çocuklarım, arkadaşlarım, dostlarım ve Ege Orman Vakfı'nın mühendisleri ile birlikte gerçekleştirdik. Birlikte emek sarfettik, emeğimizin karşılığını aldığımızı görmek bizleri çok mutlu etti. Herkesi bu konuda ülkemize yeşillik kazandırabilecek, değerli vakıflarla ağaç dikme seferberliği başlatması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum" dedi.

        'BİZİ SON DERECE MUTLU EDİYOR'

        Eşi Dr. Olcay Ak Nalbant ise "Eşimin kitabını hazırlama sürecinde ona destek oldum. Bu sayede birlikte böyle bir alan oluşturduk. 4 yıl önce 25-30 santimetre boyundaki fidanların bugün boyumuzu aşacak kadar büyüdüğünü görmek, bizi son derece mutlu ediyor. Umarım ülkemiz, daha genç ve yeşil alanlara sahip, güzel bir coğrafya haline gelir" diye konuştu.

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