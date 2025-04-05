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        Somaspor deplasmanda terleyecek

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Karaman FK ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:23
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        Somaspor deplasmanda terleyecek
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        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Karaman FK ile golsüz berabere kalan Somaspor yarın deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Dağılgan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Sinan Özcan görev yapacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi 68 Aksaray Belediyespor 62 puanla 2'nci sırada yer alırken, Somaspor ise 33 puanla 13'üncü durumda bulunuyor. Aksaray ekibi lider Serik Belediyespor'u 2 puan geriden takip ediyor.

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