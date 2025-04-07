Manisa FK evinde Amed Sportif'le oynayacak

1'nciLig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 kaybedip düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde, Play-Off'a kalma mücadelesi veren Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sıralamada 37 puanla 18'inci basamakta yer alan Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Üst üste aldığımız yenilgiler bizi çok üzdü. Bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyoruz. Rakibimizin de hedefleri var ancak biz kendi işimize odaklanıp istediğimiz skoru alacağız" dedi.

Müsabakanın bilet fiyatları kapalı alt 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlendi.