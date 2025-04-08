Manisa FK – Amed Sportif: 2-2

35'inci dakikada Amed Sportif öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ömer’in ortasını iyi takip eden Uğur arka direkte kafayı vurdu, top direğe de çarparak filelerle buluştu: 1-0

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