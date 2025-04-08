Manisa FK – Amed Sportif: 2-2
STAT:Manisa 19 MayısHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hasan Erdoğan, Okan TaşköprüMANİSA FK: Alperen – Kaan Kanak (Dk.
STAT:Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hasan Erdoğan, Okan Taşköprü
MANİSA FK: Alperen – Kaan Kanak (Dk. 46 Ramirez), Bartu, Arslanagic, Yusuf, Toure, Cissokho (Dk. 46 Ensar), Fofana, Oğuz (Dk. 88 Kadir Kaan), Diallo (Dk. 87 Umut), Osuji (Dk. 88 Minchev)
AMED SPORTİF: Erce – Murat, Veli, Uğur Adem, Ömer, Sinan (Dk. 82 DoğanCan), Yılmaz (Dk. 82 Adekanye), Traore (Dk. 63 Poko), Çekdar (Dk. 77 Cassubie), Fernando (Dk. 63 Keita), Mosquera
GOLLER: Dk. 35 Uğur Adem, Dk. 44 Yılmaz (Amed Sportif), Dk. 62 (P) Oğuz, Dk. 76 Diallo (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Diallo, Yusuf (Manisa FK), Uğur Adem, Veli (Amed Sportif)
1’inci Lig 33’üncü haftada düşme hattındaki Manisa FK evinde ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Play-Off hedefleyen Amed Sportif’le 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin gollerini 35'inci dakikada Uğur Adem Gezer, 44’üncü dakikada Yılmaz Ceylan atarken, ev sahibi takımın gollerini 62’nci dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak, 76’ncı dakikada Diallo kaydetti. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 38, Diyarbakır takımı 48 puana ulaştı.
35'inci dakikada Amed Sportif öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ömer’in ortasını iyi takip eden Uğur arka direkte kafayı vurdu, top direğe de çarparak filelerle buluştu: 1-0
44’üncü dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Sol çaprazdan Fernando’nun şutunda defanstan seken topu önünde bulan Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti: 2-0 İlk yarıyı Amed Sportif 2-0 önde tamamladı.
60’ıncı dakikada Amed Sportif ceza sahasında Bartu, Veli’yi indirince Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
62’nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Oğuz hata yapmadı: 2-1.
76’ncı dakikada Oğuz’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Diallo ceza sahası dışı çaprazdan sert vurdu, Veli’ye çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-2.
Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.