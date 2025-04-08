Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK – Amed Sportif: 2-2

        STAT:Manisa 19 MayısHAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hasan Erdoğan, Okan TaşköprüMANİSA FK: Alperen – Kaan Kanak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:05 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK – Amed Sportif: 2-2
        ABONE OL

        STAT:Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Hasan Erdoğan, Okan Taşköprü

        MANİSA FK: Alperen – Kaan Kanak (Dk. 46 Ramirez), Bartu, Arslanagic, Yusuf, Toure, Cissokho (Dk. 46 Ensar), Fofana, Oğuz (Dk. 88 Kadir Kaan), Diallo (Dk. 87 Umut), Osuji (Dk. 88 Minchev)

        AMED SPORTİF: Erce – Murat, Veli, Uğur Adem, Ömer, Sinan (Dk. 82 DoğanCan), Yılmaz (Dk. 82 Adekanye), Traore (Dk. 63 Poko), Çekdar (Dk. 77 Cassubie), Fernando (Dk. 63 Keita), Mosquera

        GOLLER: Dk. 35 Uğur Adem, Dk. 44 Yılmaz (Amed Sportif), Dk. 62 (P) Oğuz, Dk. 76 Diallo (Manisa FK)

        SARI KARTLAR: Diallo, Yusuf (Manisa FK), Uğur Adem, Veli (Amed Sportif)

        1’inci Lig 33’üncü haftada düşme hattındaki Manisa FK evinde ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Play-Off hedefleyen Amed Sportif’le 2-2 berabere kaldı. Konuk ekibin gollerini 35'inci dakikada Uğur Adem Gezer, 44’üncü dakikada Yılmaz Ceylan atarken, ev sahibi takımın gollerini 62’nci dakikada penaltıdan Oğuz Gürbulak, 76’ncı dakikada Diallo kaydetti. Bu sonuçla Manisa temsilcisi 38, Diyarbakır takımı 48 puana ulaştı.

        35'inci dakikada Amed Sportif öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Ömer’in ortasını iyi takip eden Uğur arka direkte kafayı vurdu, top direğe de çarparak filelerle buluştu: 1-0

        44’üncü dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Sol çaprazdan Fernando’nun şutunda defanstan seken topu önünde bulan Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp ağlara gitti: 2-0 İlk yarıyı Amed Sportif 2-0 önde tamamladı.

        60’ıncı dakikada Amed Sportif ceza sahasında Bartu, Veli’yi indirince Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

        62’nci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Oğuz hata yapmadı: 2-1.

        76’ncı dakikada Oğuz’un pasıyla sol kanatta topla buluşan Diallo ceza sahası dışı çaprazdan sert vurdu, Veli’ye çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-2.

        Müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Togg'dan sıfır faizli finansman desteği!
        Togg'dan sıfır faizli finansman desteği!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!

        Benzer Haberler

        Motokuryenin öldüğü kazada ceza arttı, sanık tahliye edildi; aile tepkili
        Motokuryenin öldüğü kazada ceza arttı, sanık tahliye edildi; aile tepkili
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Manisa'da dereye düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Manisa'da bir kişi ölü bulundu
        Manisa'da bir kişi ölü bulundu
        Manisa FK evinde Amed Sportif'le oynayacak
        Manisa FK evinde Amed Sportif'le oynayacak
        Yamaç paraşütüyle uçarken saç tıraşı yaptı
        Yamaç paraşütüyle uçarken saç tıraşı yaptı