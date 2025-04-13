Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 3-2
2'nciLig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 yendi.
2'nciLig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor, evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-2 yendi. Somaspor maçın ilk yarısını 3-0 galip tamamladı. Kenan 31'inci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Yasin farkı ikiye çıkardı: 2-0. Somaspor 45'inci dakikada penaltı kazandı ve Kamil durumu 3-0 yaptı. İlk devreyi 3-0 galip tamamlayan Somaspor 60'ıncı dakikada Mert'in golüne engel olamadı ve skor 3-1 oldu. Konuk Arnavutköy Belediyespor 68'inci dakikada Mert'le bir gol daha buldu: 3-2. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ev sahibi Somaspor maçı 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından Somaspor, 26 puana yükselirken, Arnavutköy Belediyespor 41 puanda kaldı.
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