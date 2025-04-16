Gediz Nehri'nde bitmeyen kirlilik

MANİSA'nınSarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinin birleştiği Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürüyor. Gediz'in eski günlerine kavuşması için 30 yıldır mücadele eden Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, kirliliği önlemek adına yetkililerden ve sanayicilerden destek beklediğini söyledi.

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal su kaynaklarından Gediz Nehri, Manisa'da fabrika, işletme ve evsel atık suları nedeniyle tehdit altında. Sarıgöl, Alaşehir ve Salihli ilçelerinden gelen dere ve çayların birleştiği Salihli ilçesinin Yılmaz Mahallesi'nden geçen Gediz Nehri'nde kirlilik sürerken, nehir yatağının kenarları da insan eliyle kirletiliyor. Yılmaz Mahallesi bölgesinde nehir yatağına atılan sanayi, tarımsal ve evsel atıklar kirliliği gözler önüne seriyor.

30 YILLIK MÜCADELE

Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "30 yıldır Gediz'i kurtarmak ve korumak için mücadelemiz sürüyor. Salihli ilçesi Yılmaz Köprüsü'ndeyiz. Sarıgöl, Alaşehir, Bozdağ'dan gelen yaklaşık 10 dere ve çayın getirdiği sular, burada Gediz Nehri'nde birleşiyor. Alaşehir ilçesindeki 3 fabrika ve 40'a yakın tarımsal işletmenin atıklarının yanı sıra Sarıgöl ve Salihli'deki bütün fabrikalarının arıtmaları buraya akıtılıyor. Arıtma tesis olmayan belediye ve mahallelerin atık suları da buraya akıtılıyor" dedi.