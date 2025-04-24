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        Manisa FK'da Taner Taşkın kendinden emin

        1'inciLig'de pazar günü kümede kalma yarışındaki direkt rakiplerinden Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın teknik adam olarak bu tür hayati maçları oynamayı sevdiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:59 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:00
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        Manisa FK'da Taner Taşkın kendinden emin
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        1'inciLig'de pazar günü kümede kalma yarışındaki direkt rakiplerinden Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın teknik adam olarak bu tür hayati maçları oynamayı sevdiğini söyledi. Ankaragücü'nün ardından Şanlıurfaspor müsabakasını da kazanacaklarına inandığını dile getiren Taşkın, "Zorluk ve stres seviyesi bir hayli yüksek bir maç oynayacağız. Ankaragücü galibiyeti bize özgüven ve moral aşıladı. Şanlıurfa deplasmanı için tüm hesaplarımızı puanlar üzerine yaptık. Ligde kalabilmek tamamen bizim elimizde. Kalan maçlarımızı kazanırsak rakiplerimizin alacağı sonuçlarla ilgilenmeyeceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Manisa FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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