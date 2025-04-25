Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Saçılacak 8 ton mesirin duası yapıldı

        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii ve Külliyesi'nden saçılacak 8 ton mesirin duası yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saçılacak 8 ton mesirin duası yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 485’inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında Sultan Camii ve Külliyesi'nden saçılacak 8 ton mesirin duası yapıldı.

        Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde gerçekleşen mesir duasına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve protokol üyeleri katıldı. Manisa Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi. Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri sembolik olarak basın mensuplarına mesir macunu saçtı. Duası yapılan mesir macunları 27 Nisan Pazar günü, 44 ayrı noktadan saçımı yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Okul bahçesinde öğretmeni darp etmişti! Hakim kararını verdi!
        Bülent Uygun'un acı günü
        Bülent Uygun'un acı günü
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        3 deprem arasında bağlantı var mı?
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beren asansörde kurtarılırken ölmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        Fahiş fiyat artışlarına ceza
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı
        Trump'ın ekibinden 2028 hazırlığı

        Benzer Haberler

        Manisa'da saçılacak 8 ton mesir macunun duası yapıldı
        Manisa'da saçılacak 8 ton mesir macunun duası yapıldı
        Manisa'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Manisa'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Manisa'da komando eğitimi alan 1761 uzman erbaş mezun oldu
        Manisa'da komando eğitimi alan 1761 uzman erbaş mezun oldu
        Manisa'da kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye ceza
        Manisa'da kamyonet kasasında tarım işçisi taşıyan sürücüye ceza
        Turgutlu 1984'ten evinde veda
        Turgutlu 1984'ten evinde veda
        Manisa Basket zorlu deplasmanda
        Manisa Basket zorlu deplasmanda