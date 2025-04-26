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        Somaspor evinde sahaya çıkacak

        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta bir iddiası kalmayan Somaspor yarın evinde Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:55
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        Somaspor evinde sahaya çıkacak
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        2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta bir iddiası kalmayan Somaspor yarın evinde Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Gürkan Özbalkanlı'nın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor'da kart cezalısı Emre Hürcan müsabakada forma giyemeyecek. Somaspor bu maç öncesi 36 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Ankara Demirspor 44 puanla 10'uncu durumda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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