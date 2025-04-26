Viyadük inşaatında demir çöktü: 9 yaralı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirlerin çökmesi sonucunda 9 işçi yaralandı.
MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren viyadük inşaatında demirlerin çökmesi sonucunda 9 işçi yaralandı.
Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkisinde İzmir-Ankara hızlı tren viyadük inşaatında çalışan işçilerin üzerinde bulunduğu inşaat demirleri bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 9 işçinin yaralandığı belirlendi. Yaralanan işçiler çevre hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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