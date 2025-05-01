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        Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu

        MANİSA'nınKula ilçesinde, dolu ve sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:30
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        Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        MANİSA'nınKula ilçesinde, dolu ve sağanak etkili oldu. Dolu ile birlikte ilçe merkezi beyaza bürünürken, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

        Kula ilçesinde öğle saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu ile ilçe merkezi beyaza bürünürken, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle trafikteki sürücü ve yayalar, zor anlar yaşadı. Yağışa yakalananlar kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin bodrum katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

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