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        Manisa'da bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı

        MANİSA'nınKula ilçesinde M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 07.05.2025 - 10:09
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        Manisa'da bıçaklı kavga; 1 ağır yaralı
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        MANİSA'nınKula ilçesinde M.T., çıkan tartışmada K.K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. K.K. ile yolda karşılaştığı M.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. M.T., yanındaki bıçakla K.K.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.K., ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan K.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.T. suç aleti bıçakla polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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