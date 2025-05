Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasının 11'inci yıl dönümünde Manisa’nın Soma ilçesinde yaptığı açıklamada, "Hepimiz davamızın, verdiğimiz sözlerin, inancımızın, kararlılığımızın takipçisi olmak durumundayız. Önünde 'Ant içtik, ant içiyoruz' dedik. Bu mahkeme bir daha görülecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciasının 11'inci yıl dönümünde Manisa’nın Soma ilçesine geldi. İlk olarak partisinin Soma ilçe başkanlığını ziyaret eden Özel'i ilçe binası girişinde CHP milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Selma Aliye Kavaf, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Soma Belediye Başkanı CHP’li Sercan Okur, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ile partililer karşıladı. Daha sonra maden şehitlerinin ailelerine ziyarette bulunan Özel, Park Altı Ulu Camisi'nde madenci şehitleri için düzenlenen mevlide katıldı. Özel daha sonra Soma Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özel, "301 madencimizin hayatını kaybettiği Soma'da, sabah bu işin geçmişini ve bugüne nasıl geldiğini konuştuğumuz bir televizyon programına gittik. Şehitlerimiz için okutulan mevlidi dinledik. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesi kapsamında hafta sonu çalıştırıldığı inşaattan düşüp ölen kardeşimizin ailesini ziyarete gittik. Birazdan Kartalkaya yangınında kızı ve torununu kaybeden bir aile ile bir araya geleceğiz. Ordudan atılan deniz teğmenimizin ailesini ziyarete gittik" dedi.

Bütüncül bir demokrasiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Özgür Özel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir parti dışlanmadan kapsamlı komisyon kurularak, bütün her şey yasal düzenlemeyle yapılarak, 'Anayasa değiştirelim' kolaycılığına gidip de başka pazarlıkların içine girmeden, şehit ailelerini, gazileri, mağdur ailelerini çağırıp dinleyerek, kimsenin gözünün içine bakamayacak işler yapmadan, bu ülkede kimseyi rencide etmeden, kimseyi kenarda bırakmadan ve kimseyi ihmal etmeden demokratik adımların atılması lazım. Bu terör örgütünden ceza almış kişilerin dışarı çıkarılmasına hazırlık yapıldığı bir süreçte, 11 yıl önce, tartışmalar bitsin diye emek gösteren Gezi'den tutuklu Tayfun Kahraman, milletvekili olduğu halde bırakılmayan Can Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 'Bırakılsın' dediği halde içeride tutulan Kavala, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Bütüncül bir demokrasiye ihtiyaç vardır" diye konuştu.

Cumhuriyet'i kurmuş parti olarak bir terör örgütünün açıklamalarının muhatabı olmadığını söyleyen Özel, "Terör örgütünün ifadelerini 'MİT ile birlikte görüşülüyor, her kelime tasarlanıyor, her adım birlikte atılıyor' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a sorun, Devlet Bahçeli'ye sorun. O açıklamanın altında imzam, sorumluluğum yok. Açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafı varsa, Erdoğan'la Bahçeli'nin tuğra gibi imzaları var. Sorumluluğu taşıyacaklar, o açıklamanın hesabını onlar verecek. Biz terörün bitmesini, anaların ağlamamasını, yüzlerin gülmesini, ülkenin hızla kalkınmasını savunan taraftayız" dedi.

ÖZEL, YÜRÜYÜŞE KATILDI

Açıklamalarının ardından Özel, Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşün ardından anma törenine katılan Özel burada da bir konuşma yaptı. Özel, "Bu madenin sahibi, oğlu, onlarla birlikte üretim baskısıyla ve kar hırsıyla işçi sağlığını ve iş güvenliğini hiçe sayarak üretim yapanlar; denetlemekle yükümlü olup denetimlerden önceden haber verenler; orada örgütlü oldukları halde aidatını aldıkları işçinin hakkını savunmayan, iş güvenliği için kılını kıpırdatmayan sözde sendikacılar, bugüne kadar bu mücadelenin hiçbir yerinde olmadıkları gibi yargılandıkları davada da her bir şehit için sadece 5,5 gün ceza alıp kurtuldular. Şu an cezaevlerinde yalnızca 2 kişi yatıyor: Hiçbir ücret talep etmeden, dayanışmayla, iyi yürekleriyle, adalete olan inançları ve buradaki ailelere duydukları sevgiyle, mücadeleye bağlılıklarıyla yanımızda olan Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı" dedi.

'SORMAK HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU'