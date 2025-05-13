Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek (2)

        MADENDEYAŞAMINI YİTİRİNLERİN MEZARINA KARAFİL BIRAKTICHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında 'Maden Şehitlerini Anma Töreni'ne katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MADENDEYAŞAMINI YİTİRİNLERİN MEZARINA KARAFİL BIRAKTI

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında 'Maden Şehitlerini Anma Töreni'ne katıldı. Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Özel, madende yaşamanı yitirenler için edilen duanın ardından mezarlıktan ayrıldı.

        Ersan ERDOĞAN- Yağmur ÖNGÜN/ MANİSA,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Tam vahşet! Annesini önce dövdü, sonra boğdu!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek
        Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        Manisa FK'da Ramirez takımı sırtladı
        Manisa FK'da Ramirez takımı sırtladı
        Manisa'da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
        Manisa'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
        Manisaspor namağlup şampiyon
        Manisaspor namağlup şampiyon