Özgür Özel: Bu mahkeme bir daha görülecek (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında 'Maden Şehitlerini Anma Töreni'ne katıldı. Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile yaşamını yitiren madencilerin mezarlarına karanfil bıraktı. Özel, madende yaşamanı yitirenler için edilen duanın ardından mezarlıktan ayrıldı.

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