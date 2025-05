Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan Türk kültürünü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ikinci durağı Manisa oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Ersoy'un yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç, Murat Baybatur, Bahadır Yenişehirlioğlu katıldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, "2021'de İstanbul Beyoğlu'nda, Galataport'tan, yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan bir güzergahta Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni başlatmıştık. O gün verdiğimiz bir söz vardı. 'Ülkemizin tarihini, kültürünü ve sanatını korumak, ihya etmek, desteklemek, tanıtıp yaşatmak adına Beyoğlu'nda attığımız bu ilk adım ülkemizin her bölgesine ulaşacak' demiştik. Halkımızı hem kendi kültür ve tarih mirasıyla hem de sanatın hemen her dalında ulusal ve uluslararası eserlerle buluşturma vaadinde bulunmuştuk" ifadelerini kullandı.

'MARKA DEĞER YARATTIK'

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Verdiğimiz sözün üzerinden 5 yıl geçti. Hamdolsun ki Türkiye Kültür Yolu Festivali, yıldan yıla amaçlarına hakkıyla hizmet ederek kültür ve tarihimizin ihya edildiği, sanatın ve sanatçının desteklendiği ve bu büyük değerlerin ortak paydasında milyonlarca vatandaşımızın birlik ve beraberlik içinde buluştuğu dünyanın en kapsamlı festivali konumuna gelmiştir. Kültür-sanat elitizmine ve sosyal sınıflandırmaya asla müsaade etmeden her yaşa, her kesime, her tür ilgi ve beğeniye hitap eden; olması gerektiği gibi tarihin, kültürün ve sanatın bütün halkımızla kucaklaştığı bir marka değer yarattık. Bu yolda emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma, paydaşlarımıza, sanatçılarımıza ve festivaline sahip çıkan aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

'MANİSA'YI KÜLTÜR VE SANATLA BEZEYECEĞİZ'

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8 ay süren bir kültür-sanat mevsimine dönüştüğünü ifade eden Bakan Ersoy, "Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5'inci yılında 7 bölge 20 şehir gibi muazzam bir yaygınlığa ulaşmış, 8 ay süren bir kültür-sanat mevsimine dönüşmüştür. Mardin, Malatya ve Kayseri ile birlikte Manisa da bu yıl festival şehirlerimiz arasına katılmış; bu toprakların medeniyet mirası da diğer şehirlerimiz gibi markamıza eşsiz bir değer katmıştır. Biz de Manisa'mızı kültür ve sanatla bezeyerek bunun karşılığını vereceğiz. Bugün başlayan ve 9 gün sürecek olan festivalimiz kapsamında, 33 noktada gerçekleştireceğimiz 520 etkinlikte sizleri ağırlayacağız. Konserler, opera ve tiyatro temsilleri, film gösterimleri, sergi ve söyleşiler, çocuk etkinlikleri, atölye ve çalıştaylar olacak. Sahneden perdeye, gelenekselden dijitale sanatın bütün zenginliğini burada görecek; eğlenerek, öğrenerek, yaparak deneyimleyeceksiniz. Festivalin ziyaretçisi değil, bir parçası olarak bu şölende yerinizi alacaksınız" dedi.