Manisa'da 'saklı kanyon' kurudu
MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve 'Keşfedilmemiş saklı cennet' olarak bilinen saklı kanyon, kurudu.
MANİSA'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve 'Keşfedilmemiş saklı cennet' olarak bilinen saklı kanyon, kurudu. Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi.
Şehzadeler ilçesinde bulunan 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, endemik bitki örtüsü ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor. 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen Çaybaşı Deresi'ne akan kanyon, şelaleleri, göletleri ve manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Ancak bu yıl bölgedeki kar ve yağış miktarının beklenen seviyeye ulaşmaması nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon kurudu. Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan kanyon, kuraklık nedeniyle doğal güzelliğini yitirdi. Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.