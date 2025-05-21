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        Emekli doktor evinde ölü bulundu

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, emekli aile hekimi Tamer Çoban (61) evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 20:11 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:15
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        Emekli doktor evinde ölü bulundu
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, emekli aile hekimi Tamer Çoban (61) evinde ölü bulundu.

        Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Raşit Akan Caddesi üzerinde meydana geldi. 1 çocuk babası Tamer Çoban'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Çoban’ın evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Çoban'ın banyo bölümünde cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberi alan yakınları üzüntü yaşadı. Polisin ve savcının incelemesinin ardından Çoban'ın tabutu, komşularının da yardımıyla cenaze nakil aracına bindirildi. Çoban'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

        Aile hekimi olarak emekliye ayrılan Çoban'ın en son Trabzon'un Ortahisar ilçesinde görev yaptığı ve eşinden ayrı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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