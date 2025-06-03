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        Manisa'da buğday tarlasında yangın (2)

        KONTROLALTINA ALINDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde Erbiller Sanayi Sitesi'nin üst kısmındaki bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 01:39 Güncelleme: 03.06.2025 - 01:39
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        Manisa'da buğday tarlasında yangın (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde Erbiller Sanayi Sitesi’nin üst kısmındaki bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili tarla ve zeytin bahçesinin bazı ağaçları zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeniyle inceleme sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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