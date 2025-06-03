Manisa'da buğday tarlasında yangın (2)

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde Erbiller Sanayi Sitesi’nin üst kısmındaki bir buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 120 dönüm buğday ekili tarla ve zeytin bahçesinin bazı ağaçları zarar gördü.

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