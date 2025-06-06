Özgür Özel: Çalışarak başarmış bir partiyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz, kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden, 47 yıl 2'nci parti çıkmış ama millete 'Gık' dememiş, bütün sorumluluğu kendinde görmüş ve çalışarak başarmış bir partiyiz. Manisa'da yüzde 6 oy da aldık son seçimde yüzde 60 oy da aldık. Yüzde 6 olunca ne darbeye ne iftiraya kalkıştık" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Özel, cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tutuklu belediye başkanlarının olduğu bir dönemde bayramı, bayram olarak geçirmediklerini belirten Özel, “Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Ancak bu bayram, bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere iftiralarla tutuklandı. Büyük bir algı yönetimi için CHP'nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli birtakım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir. Milletin gözünün önünde oluyor. Arkadaşlarımız bundan bir yıl önce rekor oylarla seçildiler. Biz, kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden, 47 yıl 2'nci parti çıkmış ama millete 'Gık' dememiş, bütün sorumluluğu kendinde görmüş ve çalışarak başarmış bir partiyiz. Manisa'da yüzde 6 oy da aldık son seçimde yüzde 60 oy da aldık. Yüzde 6 olunca ne darbeye ne iftiraya kalkıştık. 47 yıl boyunca ikinci parti olmuş, buna sabretmiş bizlerin yanında AKP maalesef, iki seçim arası 47 ay vardı, kaybettiği yerel seçimle cumhurbaşkanlığı seçimine kadar, bizim 47 yıllık sabrımızı 47 ay değil, 47 gün gösteremediler. CHP'ye ve başarılı belediye başkanlarına ki bu belediye başkanlarından biri cumhurbaşkanlığına yürüyordu, yürümeye devam edecek, bir itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler ve büyük haksızlık yapıyorlar. Kul hakkı yiyorlar. Yanlış yapıyorlar, ayıp ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN YARGILAMALAR, TELEVİZYONLARDAN YAPILSIN ÇAĞRISI' Yargılamaların televizyonlardan canlı yayınlanması çağrısını yineleyen Özel, “Bundan sonraki süreçte, mücadelemize devam edeceğiz. Elbette yargının ne durumda olduğu ortada. Ama önünde sonunda doğrular ortaya çıkacak. Bütün yargılamaların televizyonlardan yapılması, suçlamaların da bunlara verilen cevapların da iddianın da iftiranın da karşısındaki kanıtın ve masumiyetin televizyonlardan yayınlanmasını bütün arkadaşlarıma büyük bir güvenle bir kez daha ifade ediyorum. Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum. Bu şartlar altında en kısa süre içerisinde milletimizin önüne sandığı getirmeyi, erken seçim sandığına kavuşmayı, bu çileyi bitirmeyi ve Türkiye'de de yüzleri güldürmeyi ümit ediyoruz" dedi. 'O GÖRÜNTÜLERİ BİZE YAŞATMAYACAK YAŞATANI BİN PİŞMAN EDERİM' İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle kendisine açılan soruşturmaya da değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herhangi bir soruşturma varsa tutuksuz yargılama esastır. Tutukluluk hali istisnadır. Maalesef bir istisna-i kaide, kaide-i istisna yaptılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Altı aylık daha yeni evli arkadaşımızı, daha yanına yeni taşınmış komşuyu şahit yapıp evini didik didik arıyorlar. Hepsinin koluna iki polis sokup, sanki büyük bir suç örgütü varmış gibi 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri yaşattılar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Acımaya da devam ediyor. O görüntüleri, darbe döneminde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum; herkes ayağını denk alacak. 'Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlemin altına imza atıyorum. Sen, Anayasanın, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan, önüne gelen CHP'liyi tutuklarsan, 600 kilometre ötedeki cezaevlerine sevk edersen burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında, bu partinin hakkını aramak benim görevim. O gün ne söylediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim."