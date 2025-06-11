Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor (2)
2GÖZALTIManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, ifadesi alınan 20 kişiden 2'sinin gözaltında olduğu öğrenildi.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, ifadesi alınan 20 kişiden 2’sinin gözaltında olduğu öğrenildi. Gözaltında olan kişilerin daha önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve villadaki havuzun bakımıyla ilgilenen Yalçın Ö. ile site içerisinde bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet S. olduğu öğrenildi.
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