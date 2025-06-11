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        Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor (2)

        2GÖZALTIManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, ifadesi alınan 20 kişiden 2'sinin gözaltında olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 00:17 Güncelleme: 11.06.2025 - 00:17
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        Ferdi Zeyrek'in ölümünde soruşturmanın seyrini belirleyecek 'bilirkişi raporu' netleşiyor (2)
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        2GÖZALTI

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında, ifadesi alınan 20 kişiden 2’sinin gözaltında olduğu öğrenildi. Gözaltında olan kişilerin daha önce şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve villadaki havuzun bakımıyla ilgilenen Yalçın Ö. ile site içerisinde bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet S. olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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