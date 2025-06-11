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        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi

        MANİSA'da, evinin havuz makinesi dairesinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen taziyelerin kabulü ikinci günde de devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 11.06.2025 - 19:25
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        Ferdi Zeyrek için ikinci günde de taziyeler kabul edildi
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        MANİSA'da, evinin havuz makinesi dairesinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Fatih Sergi Salonu'nda düzenlenen taziyelerin kabulü ikinci günde de devam etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taziyeleri kabul etti.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından taziyenin ikinci gününde Şehzadeler ilçesindeki Fatih Sergi Salonu'nda Zeyrek ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etti. Manisalı vatandaşların yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da taziye ziyaretinde bulundu. Taziyede Manisa Valisi Vahdettin Özkan da yer aldı. Taziye ziyaretine gelenler Özgür Özel, eşi Didem Özel ve hayatını kaybeden Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek tarafından karşılandı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu Taziyelerin kabulüne yarın da devam edileceği bildirildi.

        2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Öte yandan, Başkan Zeyrek’in ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan havuzun bakımıyla ilgilendiği belirlenen Yalçın Öztaş ile sitedeki bakım ve güvenlik işleri ile uğraşan Ahmet Severcan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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