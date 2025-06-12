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        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin incelemede havuzun suyu boşaltıldı, çevresi çitlerle çevrildi

        MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin inceleme sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:23 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:25
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        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin incelemede havuzun suyu boşaltıldı, çevresi çitlerle çevrildi
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        MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in (48) oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda havuzun suyu boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kısım çitlerle çevrildi.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

        Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma ise sürüyor. Bu kapsamda, savcı ve bilirkişilerin Zeyrek'in oturduğu villanın havuzundaki incelemeleri de devam ediyor. Havuzun suyunun boşaltılırken, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi.

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