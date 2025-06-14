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        Ferdi Zeyrek'in ölümünde şüphelilerden 3'üne tutuklama

        MANİSABüyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:13 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:15
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        Ferdi Zeyrek'in ölümünde şüphelilerden 3'üne tutuklama
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        MANİSABüyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

        EK BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

        Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, villanın havuzun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi. Soruşturma derinleştirilirken, ek bilirkişi raporu istendi. Havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatasının bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu oldukları ortaya çıktı.

        4 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        Soruşturma kapsamında Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek'in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Zeyrek'in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanırken, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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