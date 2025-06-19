Manisa'da makilik yangını, ormana sıçradı

Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi yakınlarındaki makilikte, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyerek ormana ulaştı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

MANİSA'nınAlaşehir ilçesinde makilikte başlayan yangın ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.