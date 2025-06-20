Otobüste düşürülen altın dolu cüzdan sahibine teslim edildi

MANİSA'daözel halk otobüsünde düşürülen içinde altın ve paralar bulunan cüzdan, araç içi kamera görüntüsü incelenerek belirlenen sahibinin kızına teslim edildi.

Olay, dün saat 15.22'te meydana geldi. Mehmet Ayten yönetimindeki 45 D 0166 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden kadın yolcu, şoföre parasını uzattığı sırada çantasındaki askılı cüzdanı, koltuğun yanına düşürdü, geldiği durakta otobüsten inerek uzaklaştı. Bu sırada otobüsteki erkek bir yolcu, yerdeki cüzdanı fark edip, şoför Mehmet Ayten'e teslim etti. O anlar araç içi kamerasına yansıdı. Yapılan kontrolde cüzdanda 8 çeyrek altın, tam altın, çerçeve, yüzük ve 3 bin 300 TL bulunduğu belirlendi. Araç içi kamera görüntüsü incelenerek, cüzdanı düşüren kişinin Turgutlu ilçesinde yaşayan Şefika Vural olduğu tespit edildi. Yetkililer Vural'a ulaşarak durumu bildirdi. Cüzdan, Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 155 No'lu hat binasında, Şefika Vural'ın kızı Dilek Arpa'ya tutanakla teslim edildi.