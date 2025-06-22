Manisa'da orman yangını
MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı.
MANİSA'nınKırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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