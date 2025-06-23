Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Tartıştığı kızını boğdu, 18 saat sonra kendisini ihbar etti

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 çocuk annesi Rabia Bilen (50), tartıştığı kızı Cemre Bilen'i (25) boğarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kızını boğdu, 18 saat sonra kendisini ihbar etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 çocuk annesi Rabia Bilen (50), tartıştığı kızı Cemre Bilen'i (25) boğarak öldürdü. Kızının cesedinin bulunduğu odanın kapısını kilitlediği ve yaklaşık 18 saat sonra kendisini ihbar ettiği ortaya çıkan Bilen, tutuklandı.

        Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Hürriyet Mahallesi 209 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Rabia Bilen, zaman zaman, geç saatlerde dışarıda olduğu gerekçesiyle tartıştığı kızı Cemre Bilen ile yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Bilen, kızını boğarak öldürdü. Bilen, olayın ardından kızının bulunduğu odanın kapısını kilitledi. Eve gelen diğer 2 kızına da ablalarının gelmediğini söyledi.

        Rabia Bilen, dün saat 16.00 sıralarında ise kendisini polise ihbar etti. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Cemre Bilen'in öldüğü belirlendi. Cemre Bilen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Boğulma şekli ve olay anına ilişkin detayların, otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        Devlet Bahçeli: Herkes kirli rolünü oynamakta
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        ABD'de soru işareti: Uranyuma ne oldu?
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        NBA'de şampiyon Oklahoma City Thunder!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez

        Benzer Haberler

        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da bir kadın tartıştığı kızını boğarak öldürdü
        Manisa'da bir kadın tartıştığı kızını boğarak öldürdü
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başlad...
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başlad...
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başlad...
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başlad...