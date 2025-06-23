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        Manisa'daki orman yangınına 30 dakikalık müdahale

        MANİSA'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:57 Güncelleme: 23.06.2025 - 14:00
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        Manisa'daki orman yangınına 30 dakikalık müdahale
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        MANİSA'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı.

        Gördes ilçesi Dağdere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre enerji nakil hattından çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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